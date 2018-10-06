نائب رئيس «دعم مصر»: هذا دوري في حرب أكتوبر

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قال اللواء أحمد العوضي، نائب رئيس "ائتلاف دعم مصر"، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن "حرب أكتوبر 1973 هي إنجاز تاريخي بكل المقاييس العسكرية، ففيه حطمت أسطورة العدو الإسرائيلي المتغطرس بأنه الجيش الذي لا يقهر".
وأضاف العوضي لـ "المصريون"، أنه شارك في حرب أكتوبر المجيدة، وكان برتبة ملازم أول، وكان قائد فصيلة لإحدى قوات الصاعقة المصرية، وشاهد تحليق القوات الجوية فوق قناة السويس وهي تقذف مواقع العدو الإسرائيلي على الضفة الشرقية للقناة.
وأشار إلى أن إحساس النصر على إسرائيل في حرب أكتوبر تولد لديه منذ لحظة عبور القوات المصرية لخط "بارليف" المنيع، وإنشاء كباري علوية لنقل القوات المصرية من الضفة الغربية للقناة إلى الضفة الشرقية لقناة السويس".
وتابع: "حينها فقط أيقنت زيف الأسطورة الإسرائيلية لخط بارليف المزيف الذي اظهر هشاشته وضعفه في مواجهة القوات المصرية الباسلة".

وأوضح العوضي أن حرب أكتوبر 1973 هي الحرب الوحيدة التي انتصر فيه العرب بقيادة الجيش المصري "خير أجناد الأرض" على إسرائيل للمرة الأولى منذ نشأتها في عام 1948.
وأكد أنه "بعد مرور 45 عامًا على ذكرى أكتوبر المجيدة، نجد أن الدولة المصرية هي من الدول العربية القليلة التي حررت أراضيها بالكامل بفضل الله أولاً وببسالة الجندي المصري".
وأشار إلى أن "حرب أكتوبر تدرس الآن في المعاهد والكليات العسكرية العالمية والذي يظهر مدى كفاءة الجندي المصري في مواجهة الأسلحة التكنولوجية الحديثة التي استخدمتها إسرائيل في مواجهة القوات المصرية في حرب أكتوبر".

وأشار العوضي انه أثناء حرب أكتوبر ظهرت الروح الأخوية الكبيرة بين ابناء القوات المسلحة المصرية فلم يكن هناك فرق بين الضباط والجنود فالكل في خندق واحد ومعركة واحدة رغم ان الجنود كنت مجندة لفترة تتجاوز ال7 سنوات وهي الفترة منذ يونيو 1967 حتى أكتوبر 1974 وكان شعار الجميع في هذه المعركة المصيرية  هو " النصر أو الشهادة" .


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