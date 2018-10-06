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المجلس الملي: هناك حملة غير مبررة على الكنيسة

الحياة السياسية

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية

وكالات

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الكنيسة

تواضروس

المجلس الملى

أكد المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس، أن الكنيسة المصرية تتعرض لحملة غير مبررة تخفى وراءها أغراضًا تستهدف سلامة الكنيسة ووحدتها وعراقتها وبنيانها المقام على صخر الدهور.

وقال المجلس الملى، في بيان له، إن الآونة الأخيرة شهدت ظهور اتجاهات تخالف جميع القوانين الكنسية والوضعية وتكتب فيما لا يخصها وتأخذ دور القاضى و تتطاول على الرئاسة الكنسية والقيادات الدينية.

وأضاف البيان: "وإذ يرى المجلس أن هذه الأفعال والكتابات وما فيها من تجاوزات لا تمت بصلة من قريب أو بعيد للمنظومة التى تدار بها الكنيسة القبطية بكل تراثها وعراقتها وفقا للقوانين واللوائح والنظم الروحية والاجتماعية التى وضعها الآباء الأولون للكنيسة القبطية، لذلك فإن المجلس الملى العام يرفض بشدة تلك الحملات غير المبررة والتى تخفى ورائها أغراضا تستهدف سلامة الكنيسة ووحدتها وعراقتها وبنيانها المقام على صخر الدهور".

وشدد البيان على أن المجلس يقف مع البابا تواضروس ويسانده فى كل مواقفه الوطنية والكنسية وإسهاماته المجتمعية سواء فى مصر أو فى أرجاء الكرازة، ويهيب بكل رجال الفكر والثقافة على مختلف أطيافهم أن يقفوا سدا منيعا ضد عوامل التفرقة والانقسام.



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