«الخارجية» تهنئ «نادية مراد» لفوزها بنوبل للسلام

06 أكتوبر 2018 - 06:18 م

هنأت وزارة الخارجية المصرية، الإزيدية العراقية نادية مراد، بمناسبة حصولها على جائزة نوبل للسلام.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن حصول "مراد" على الجائزة هزيمة للإرهاب وداعميه.

وأضاف: "بعدما استقبلتها القاهرة منذ 3 سنوات واهتمام الرئيس السيسي بلقائها، اليوم نهنئها كنموذج مُلهم في مواجهة التطرُّف وكافة أشكال الاستغلال، نموذج لما تقدِّمه المرأة لرفعة الشعوب".



