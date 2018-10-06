«مرتضى»: لم أكن أتمنى أسهل من ذلك

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المصريون

الزمالك

البطولة العربية

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أبدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سعادته بمواجهة الاتحاد السكندري، في دور الـ16 من البطولة العربية.

الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في مواجهة مصرية خالصة بدور الـ16 من البطولة العربية.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات: "لم أكن أتمنى أسهل من تلك القرعة".

وأضاف "لا يوجد سفر ولا إرهاق بعد أن وقعنا في مواجهة مصرية ولن نضطر للخروج من مصر".

رئيس الزمالك أتبع "أتمنى أيضا أن يفوز الإسماعيلي على الرجاء وتوقعنا القرعة معهم في الدور التالي".

كانت قرعة دور الـ16 من البطولة العربية قد أوقعت الزمالك مع الاتحاد السكندري، فيما يلعب الإسماعيلي مع الرجاء البيضاوي المغرب والأهلي مع الوصل الإماراتي.



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