صورة.. الاتحاد العربي يحذف اسم وشعار الأهلي

06 أكتوبر 2018 - 05:10 م

في واقعة غريبة، قامت الصفحة الرسمية للاتحاد العربي لكرة القدم على «فيس بوك»، بتجاهل اسم وشعار النادي الأهلي، عندما قامت بوضع صورة لنتيجة قرعة دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، خالية من اسمه.

ونشرت الصفحة الرسمية للبطولة العربية، صورة للقرعة، قبل أن يتم سحب الورقة الخاصة بالنادي الأهلي، لتظهر الصورة خالية من اسم ممثل الكرة المصرية.

كانت قرعة الدور الثمن النهائي لبطولة زايد للأندية، قد أوقعت الأهلي في مواجهة الوصل الإماراتي، حيث سيخوض الفريق الأحمر، مواجهة الذهاب على ملعبه، قبل أن يستضيف الوصل، مواجهة الإياب.



