  • السبت 06 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر07:18 م
بحث متقدم
الزمالك والهلال

بث مباشر.. مباراة الزمالك والهلال السعودي

الدولار والجنيه

أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية

أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيل

أفيخاى أدرعى: هذا هو نصر أكتوبر الحقيقي

الرئيس الأسبق حسنى مبارك

مبارك طالب بتوجيه ضربة عسكرية لإيران

إسرائيل تسطو على إبداعات 45 كاتبة عربية

إسرائيل تسطو على إبداعات 45 كاتبة عربية

الاهلى

صورة.. الاتحاد العربي يحذف اسم وشعار الأهلي

حريق قرية الراشدة

آخر تطورات «حريق الراشدة».. احتراق 70 فدانًا و10 آلاف نخلة

تركي ال الشيخ

تركي آل الشيخ» يضع مرتضى منصور في ورطة

شوقي علام

"الإفتاء" توضح صحة حديث "خير أجناد الأرض"

اللواء على عثمان بلتك

قائد تدمير إيلات.. قصفت إسرائيل قريته.. فقطع عنها الكهرباء 20 يومًا

بعد رحيله في صمت..

قائد تدمير إيلات.. قصفت إسرائيل قريته.. فقطع عنها الكهرباء 20 يومًا

آخر الأخبار

اللواء على عثمان بلتك
اللواء على عثمان بلتك

حسين السوهاجى

أخبار متعلقة
#

تأجيل دعوى وقف قرار استيراد الغاز من إسرائيل

#

شركة تمنح عمالها 3 أيام إجازة أسبوعيا وكانت النتيجة مفاجأة

#

مفاجأة عن سعر كيلو الطماطم بعد 20 يومًا

#

تطورات جديدة تواجه متظاهرى المترو

إسرائيل

حرب أكتوبر

إيلات

اللواء بلتك

قاد كتائب الفدائيين.. ووصفه "موشى ديان" بأنه رجل لا يقهر

اللواء (على عثمان بلتك) أحد أبناء محافظة سوهاج، الذين سطروا لنا الانتصارات المجيدة فى قلب التاريخ، هو قائد عملية تدمير المدمرتين "بيت شافع وبيت يم" الإسرائيليتين، وقائد عملية ضرب ميناء إيلات، والذي جسد شخصيته الفنان (نبيل الحلفاوى) فى فيلم "الطريق إلى إيلات".

وُلد البطل اللواء (بلتك) فى مركز المنشأة جنوب سوهاج عام 1940، ودرس فى مدرسة سوهاج العسكرية وتخرج فيها فى عام 1953، ليلتحق بعدها بالكلية الحربية ليتخرج فيها عام 1962، ثم التحق بسلاح الصاعقة وشارك فى حرب اليمن وحرب 1967 ثم عمل مدرسًا لمدرسة الصاعقة، وكان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.

يروى لنا ابنه (محمد) جزءًا من بطولاته فيقول إن والده كان غيورًا جدًا على وطنه، عاشقًا لمكان نشأته صعيد مصر. 

وأضاف أن القوات الإسرائيلية، أغارت على إحدى قرى محافظة سوهاج وهى قرية "الأحايوة" التابعة لمركز المنشأة جنوب المحافظة، وقاموا بنسف محطة كهرباء خاصة بالقرية، وفور علم اللواء (بلتك) بالحادثة خطط لعملية ثأر انتقامية فى صحراء النقب، قام خلالها بتفجير 3 أبراج للكهرباء ما أدى إلى قطع الكهرباء عن إسرائيل 20 يومًا، فخرج أهالى سوهاج فرحين ومهللين بما قام به ابنهم وذاع صيته بين القادة والجنود بأنه "الصعيدى الذى أخذ بثأر صعايدة سوهاج".

ويعد اللواء بلتك، أحد القادة المؤثرين فى العمليات العسكرية التى شهدتها مصر خلال حربى الاستنزاف وأكتوبر، وشهد له قادته بالشجاعة ووصفه " موشى ديان" بأنه الرجل الذى لا يُقهر، وذلك على خلفية تدميره بيت شافع وبيت يم والمدمرة إيلات. 

كما قاد اللواء (بلتك) كتائب الفدائيين، وكان مسئولًا عن تدريبهم وتجهيزهم لمواجهة العدو الإسرائيلى عقب النكسة.

حصل اللواء "بلتك" على ترقيتين استثنائيتين ونوط أحسن أداء الواجب 1964 ونوط النجمة العسكرية 1971، ونوط الشجاعة من الدرجة الأولى ثم ميدالية الخدمة الطويلة 1985. 

توفى اللواء بلتك بعد صراعٍ مع المرض استمر لأكثر من عامين، وتم تشييع جثمانه فى صمت، عام 2014 ، دون أن تقام له جنازة عسكرية، ودونما تتذكره وسائل الإعلام وبدون ان يتم تكريمه فى أى احتفال أقامته الدولة على مدى السنوات الماضية.

وطالب أهالى محافظة سوهاج، المسئولين بإطلاق اسم اللواء البطل، (على عثمان بلتك) على أى من الميادين الكبرى فى المحافظة، تخليدًا لذكراه ورد ولو جزء ضئيل له ولمحافظته التى تفخر بانتمائه لها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وديبورتيفو آلافيس
» بـ50 دولارًا في الساعة مطلوب خبراء حشيش في كندا
» «جيسوس» يعلن تشكيل الهلال أمام الزمالك
» مذيعة الـ«سنجل مازر» تقدم برنامجًا لـ«الصم والبكم»
» «كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام الهلال السعودي
» ارتفاع ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 1648 قتيلًا
» قائد تدمير إيلات.. قصفت إسرائيل قريته.. فقطع عنها الكهرباء 20 يومًا
» جوارديولا: هذه خطتي لإيقاف «صلاح»
» استهداف 65 بؤرة إجرامية في 3 محافظات
» الإفراج عن 3682 سجينُا بمناسبة ذكري أكتوبر
» تأجيل إداري لمحاكمة طارق النهري و3 آخرين

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»