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استهداف 65 بؤرة إجرامية في 3 محافظات

قضايا وحوادث

الداخلية
ارشيفية

متابعات: عبدالراضي الزناتي

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الداخلية

سلاح

ضبط

بؤر إجرامية

وجهت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكل محافظات الجمهورية.

واستهدفت الحملة 65 بؤرة إجرامية في 3 محافظات، وأسفرت عن ضبط 608 قطع سلاح ناري و29 تشكيلًا عصابيًا وإعادة 18 سيارة مُسروقة.

وتم استهداف 65 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن "الدقهلية، دمياط، بورسعيد" أسفرت عن ضبط 12 قطعة سلاح نارى وضبط 7 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 3778 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 1036 عنصرًا إجراميًا.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة والأسلحة البيضاء، تم ضبط 608 قطع سلاح ناري، 71 بندقية آلية، و2 رشاش، و101 بندقية خرطوش و59 طبنجة و375 فردا محليا و2293 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و1475 قطعة سلاح أبيض، بالإضافة إلى ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية، ضُبط بها بندقية خرطوش و7 فرد خرطوش محلي، 30 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

وتم تنفيذ 1526 حكما جنائيا و132276 حكم حبس جزئى ومستأنف و179911 حكم غرامة، 4878 حكم مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضُبط 29 تشكيلا عصابيا ضموا 89 متهم، ارتكبوا 195 حادث سرقة متنوع.

فى مجال ضبط السيارات المسروقة، و18 سيارة مُبلغ بسرقتها، في مجال القضايا المتنوعة.



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