» جوارديولا: هذه خطتي لإيقاف «صلاح»

06 أكتوبر 2018 - 04:43 م

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن المواجهة المرتقبة أمام ليفربول، المقرر إقامتها غدًا، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال «جوارديولا» في المؤتمر الصحفي: «أعتقد أن هجوم ليفربول يظهر بشكل جيد، محمد صلاح وماني يمتلكان سرعة رهيبة لذلك الأفضل هو منعهما من الركض خلف دفاعتنا».

وتابع: «أنهم لاعبون مميزون جدًا ولو امتلكوا الكرة عند دفاعتنا ستكون هناك خطورة كبيرة علينا».

وأضاف: «فيرمينو يتحرك في خط الوسط ليعطي مساحة لماني وصلاح بالاندفاع خلف المدافعين كما يفعل ماركو رويس وليفاندوفيسكي وأوباميانج في بروسيا دورتموند مع يورجن كلوب».

وأكمل حديثه: «سنعمل على إيقاف ثلاثي الريدز، ماني وصلاح وفيرمينو، لذلك يجب أن ندافع ونستحوذ على الكرة بشكل جيد».

وأكد جوادريولا، أنه لن يلعب أمام ليفربول بطريقة دفاعية لأنها في بعض الأحيان تبدو مملة، لكنه سيحاول الاستحواذ على الكرة واللعب بشكل هجومي وإيقاف خطورة عناصر الريدز المهمة.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي على ملعب الآنفيلد، يوم غدٍ الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



