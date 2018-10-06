عرض جثث ضحايا قطار البدرشين على الطب الشرعي

06 أكتوبر 2018 - 04:28 م

تباشر نيابة البدرشين، تحت إشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مصرع أسرة كاملة أسفل عجلات قطار بمزلقان البدرشين.

وأفادت التحقيقات والمعاينة، بأن الضحايا مزارع وزوجته وابنتهما، وصرحت النيابة بعرض الجثث على الطب الشرعي لتشريحهم لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وقالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف مدير أمن الجيزة، تلقت بلاغا من أهالي منطقة البدرشين بوقوع حادث تصادم ومصرع ثلاثة أشخاص أسفل عجلات القطار صباح أمس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن تحت إشراف اللواء مدير الإدارة العامة للمباحث، وتبين أن المتوفين حاولوا المرور من أمام القطار رغم إغلاق المزلقان ومنع المارة إلا أنهم حاولوا المرور بسرعة فاصطدام بهم القطار وقتلوا الثلاثة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



