» «طولان» يعلق على مواجهة الزمالك بالبطولة العربية

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أكد حلمي طولان، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على صعوبة مواجهة الزمالك، في دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال «طولان» في تصريحات صحفية: «مواجهة الزمالك في البطولة العربية للأندية تعد صعبة على زعيم الثغر، لاسيما وأن الزمالك يعد أحد أبرز المرشحين للبطولة، فضلا عن ضم الفريق لعدد من العناصر المتميزة».

وأضاف: «كنت أتمنى عدم الاصطدام بأي من الفرق المصرية وتجنبها، ومواجهة أي من أندية الخليج، أعول كثيرًا على جماهير الاتحاد السكندري والتي تساعد اللاعبين على أداء أفضل خلال اللقاءين».


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