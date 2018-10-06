» «طولان» يعلق على مواجهة الزمالك بالبطولة العربية

أمير سعد
أكد حلمي طولان، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على صعوبة مواجهة الزمالك، في دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
وقال «طولان» في تصريحات صحفية: «مواجهة الزمالك في البطولة العربية للأندية تعد صعبة على زعيم الثغر، لاسيما وأن الزمالك يعد أحد أبرز المرشحين للبطولة، فضلا عن ضم الفريق لعدد من العناصر المتميزة».
وأضاف: «كنت أتمنى عدم الاصطدام بأي من الفرق المصرية وتجنبها، ومواجهة أي من أندية الخليج، أعول كثيرًا على جماهير الاتحاد السكندري والتي تساعد اللاعبين على أداء أفضل خلال اللقاءين».
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