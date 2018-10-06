الإفراج عن 3682 سجينُا بمناسبة ذكري أكتوبر

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متابعات: عبدالراضي الزناتي

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صرح اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن القطاع واصل جهوده لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية  بسرعة سداد مديونات النزلاء تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وأضاف «الغمري» أن «الجهود بدأت من لجان الفحص وحتى استصدار القرارات لإيقاف التنفيذ من النيابات المختصة»، مشيرا إلى أن الإفراج عن الغارمين يعد دلالة على التكافل الاجتماعي بين المصريين وعلى نحو يعلي قيم حقوق الإنسان ويسعى لتأهيلهم إلى العودة للمجتمع، معلنا الإفراج عن 896 من الغارمين والغارمات في إطار مبادرة الرئيس، والعفو عن 2068 نزيلا بقرار جمهوري رقم 455 لسنة 2018 بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، و718 نزيل إفراج شرطي بإجمالي 3682 نزيل.

وقدم مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الشكر لكل المساهمين والمشاركين للإفراج عن الحالات المستفيدة من مبادرة الرئيس.


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