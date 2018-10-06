وزير المالية يشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي بإندونيسيا

06 أكتوبر 2018 - 02:55 م

غادر اليوم "السبت" الدكتور محمد معيط وزير المالية وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى البلاد لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر بجزيرة بالى بإندونيسيا، وسيقوم وزير المالية في طريقه إلى أندونسيا بزيارة كوريا الجنوبية للاجتماع بالمسؤولين الكوريين وبنوك وصناديق الاستثمار هناك لبحث إمكانية جذب استثمارات جديدة لمصر.

ومن المقرر أن يعقد "معيط" خلال زيارته لمدينة "بالي" عدد من النقاشات والموائد المستديرة بحضور كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، ومجموعة القوقاز الأفريقية وعدد من المسئولين بصندوق النقد ووزراء ومحافظي إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة برامج الصندوق في منطقة الشرق الأوسط ويسبقها اجتماع مع الدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

ويشارك وزير المالية أيضًا في عدد من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع نظرائه من جنوب السودان وفرنسا لبحث سبل التعاون إلى جانب عدد من الاجتماعات مع مؤسسات التصنيف الائتماني مثل مؤسسة فيتش FITCH وستاندرد أند بورزS&P للوقوف على النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلى لمصر في الفترة المقبلة، وأخر التطورات والتوقعات لمعدلات النمو الاقتصادي وكيفية إحداث التوازن بين معدلات الإنفاق والتضخم والفائدة.

كما سيلتقى وزير المالية مع عدد من البنوك الدولية مثل البنك الأسيوي للاستثمار AIIB وبنك ميريل لينش الأمريكي ودويتشه بنك وبنك بي إن بي باريبا وجى بي مورجان وبنك HSBC ، إلى جانب لقائه مع عدد من الشركات الأجنبية للخدمات المالية والاستثمارية كشركة جولدن ساكس وشركة سيتي جروب "Citi group " للوقوف على المستجدات المتعلقة بالاقتصاد المصري والتطورات الاقتصادية والمالية وتبادل وجهات النظر والخبرات مع صانعي القرار والمستثمرين فيما يتعلق بمجالات التعاون المشتركة فى الفترة المقبلة وأسواق رأس المال وتمويل البنية التحتية.

ومن المقرر أن يشارك وزير المالية والوفد المرافق له في مباحثات واجتماعات مع وفود عدد من البنوك العربية المشاركة في اجتماعات الصندوق بإندونيسيا مثل بنك الإمارات دبى الوطني وبنك أبو ظبي الإسلامي لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالصكوك الإسلامية والاستثمارات الإسلامية الدولية وبحث سبل التمويل في مصر إلى جانب مشاركة وفود من البورصات العالمية كبورصة لكسمبورج ووفود من مجموعة الـ20G ومجموعة G24 ، بالإضافة إلى انعقاد عدد من الندوات وورش العمل كورشة العمل الخاصة بمنتدى باريس والتي ستناقش كيفية تطبيق مبادئ الشفافية والدقة لبيانات الدين.

ومن المقرر أن يلقى الوزير كلمته في الاجتماع الذي سوف تعقده السيدة كريستين لاجارد مع وزراء مالية منطقة الشرق الأوسط ويستعرض فيها برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتطورات هذا البرنامج وأثره على الإصلاح الاقتصادي في مصر.