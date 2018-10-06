» "مرتضى" عن اللعب بـ"آسيا": أرض سيناء آسيوية

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عمرو محمد-متابعات

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أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه سيطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مشاركة ناديه في البطولات الآسيوية بعد أزمة إيقاف الاتحاد الأفريقي له.

وصرح مرتضى عبر قناة أبو ظبي الرياضية اليوم السبت: "سأتقدم بطلب رسمي من أجل مشاركة الزمالك في بطولات آسيا. كيف؟ أولاً جزء كبير من أرض مصر تقع بجوار القارة الآسيوية وهي سيناء، وثانيًا هذا شأني الخاص! أنتظر دعم الاتحاد العربي في هذا الصدد".

ووفقًا لقرار "كاف" فإن مرتضى لا يحق له حضور مباريات الزمالك في أي بطولة محلية أو قارية. ومن المفترض مشاركة الفارس الأبيض في الموسم المقبل من بطولة الكونفدرالية الأفريقية .

وواصل مرتضى: "أقول للاتحاد المصري لكرة القدم، السوبر لا علاقة له باللائحة. الاتحاد السعودي هو صاحب الدعوة وهو من اختار الزمالك للمشاركة".

ويحل الزمالك يوم السبت ضيفًا على الهلال بطل السعودية في لقاء السوبر المصري السعودي .

ولم يتضح بعد هل سيلعب الزمالك اللقاء الآخر من السوبر المصري السعودي أمام الاتحاد أم لا، وذلك نظرا لتصريحات مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بأن من سيشارك إما الإسماعيلي أو المصري في تلك المباراة .

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