برلماني: نصر أكتوبر أثبت للعالم قوة العرب

06 أكتوبر 2018 - 02:11 م

تقدم النائب عصام خلاف، عضو مجلس النواب عن دائرة الواسطى بمحافظة بني سويف، بالتهنئة إلى جموع الشعب المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الـ 45 لنصر أكتوبر العظيم.

وقال "خلاف"، في بيان له اليوم السبت، إن نصر أكتوبر العظيم أعاد للعرب كرامتهم وشرفهم، وأثبت للعالم أن العرب حال اتحادهم لن تقف أمامهم قوة على وجه الأرض، وقادرون على تجاوز الصعاب والتحديات ودحر أعدائهم.

وأضاف ما أحوجنا إلى تلك الدروس المستفادة من نصر أكتوبر العظيم، في تلك الفترة من تاريخ المنطقة التي تشهد مؤامرات ومخططات قذرة، نجت منها مصر بعناية الله ووعي الشعب المصري ويقظة قواته المسلحة.

وأشار نائب الواسطى إلى أن مصر كما لقنت العدو الصهيوني في حرب 1973 درسًا لن ينساه أبدًا، ستلقن قوى الشر والإرهاب ومن ورائهم الداعمين لهم، درسًا لن ينسوه في الشرف والكرامة، بفضل ما تمتلكه من قوات مسلحة على أعلى مستوى، تربعت على عرش جيوش العالم.