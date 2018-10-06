تركي آل الشيخ يعلن تحمله «دية» ضحايا مذبحة بورسعيد

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أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والرئيس الشرفي للنادي الأهلي السابق، تحمله تكلفة "الديّة" لأهالي ضحايا جمهور الأهلي الذين سقطوا في مذبحة بورسعيد.

وقدم رئيس الزمالك، الذي حضر حفل قرعة البطولة العربية، اقتراحًا بدفع الدية من أجل تخفيف الحكم، على المتهمين والذين صدر حكم نهائي بالإعدام في حقهم، وأن يتم تخفيضه إلى الحبس فقط.

ووافق "آل الشيخ" على دفع كامل الديّة، لأهالي من سقطوا في ملعب بورسعيد خلال الفترة المقبلة .

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