قرعة البطولة العربية تضع الأهلى أمام هذا الفريق

06 أكتوبر 2018 - 01:57 م

وقع النادي الأهلى في طريق الوصل الإماراتي من خلال قرعة البطولة العربية التي أقيمت اليوم في المملكة العربية السعودية ليلتقي الفريقان في دوري الـ16 بالبطولة والتي ستقام ذهابًا في القاهرة وإيابا في الإمارات.

ونجحت أندية وفاق سطيف الجزائرى والمريخ السودانى والاتحاد السكندرى واتحاد العاصمة الجزائرى والأهلى السعودى المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافى، والإسماعيلى المصرى والوداد المغربى والأهلى المصرى والهلال السعودى والزمالك المصرى والرجاء المغربى ومولودية الجزائر والنجم الساحلى التونسى المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصرى عمرو مرعى والنصر السعودى والوصل الإماراتى والنفط العراقي، فى حجز مقاعدها بدور الـ 16 من منافسات البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 خلال الفترة من أكتوبر الجارى وحتى يناير المقبل، علماً بأن منافسات دور الـ16 ستقام بنظام الذهاب والإياب "خروج المغلوب".