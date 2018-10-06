» مصرع مسجل خطر فى تبادل النار مع الأمن بسوهاج

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قوات الأمن

تجار مخدرات

مصرع

سوهاج

مجموعات قتالية

تمكنت قوات الأمن في سوهاج من قتل إكرامى محروس عابدين أحد أذرع أكبر أحد تجار الأسلحة بجبال حمردوم بمحافظة قنا فى تبادل النار.

البداية عقب قيام مأمورية بإشراف اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، مدعومة بمجموعات قتالية من استهداف أحد العناصر الإجرامية الخطرة لقيامه وآخرين باختطاف طفل بدار السلام مقابل فدية مالية.

تم تحديد مكان العنصر الخطر "إكرامى محروس عابدين" مسجل شقى خطر بمنطقة فاو بحرى دائرة مديرية أمن قنا والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 وقائع خطف و5 وقائع سرقة بالإكراه، ويعد أحد أذرع نور حجازي الملقب بخط الصعيد والذى قتل سابقًا فى اشتباكات مع مجموعات قتالية بالمنطقة الجبلية بحمردوم بقنا، والمتهم الرئيسى فى واقعة مقتل أحد الضباط من مديرية أمن قنا.

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