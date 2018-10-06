"ممنوع لبس ثياب مستفزة" كتيب يثير غضبًا فى بولندا

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قدمت منظمة غير حكومية في بولندا اعتذارًا، عن قيام بعض مدربيها باستخدام كتيب إرشادي ينصح الفتيات بتفادي التحرش الجنسي من قبل الأساتذة أو المديرين.

كما حذر الكتيب، المسمى "حياة إلى أقصى حد"، الفتيات من ارتداء الثياب "على نحو مستفز"، مثل التنانير القصيرة والقمصان التي تظهر السرة، والبناطيل ذات الخصر المنخفض لأنها تعتبر "دعوة للرجل" .

وأثار هذا الخبر ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط ذهول الكثيرين من أن كتيبا كهذا يمكن أن يستعمل في ورشة تعليمية للمراهقين.

وبعد نشرها مقتطفات من الكتيب على تويتر، كتبت دوروتا لوبودا، واحدة من أعضاء مجلس نسائي محلي "لا تعاملي المتحرش بوقاحة. حقا؟!".

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