أول تعليق لـ"خالد على" بعد منعه من السفر

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الممنوعين من السفر

علق المحامي الحقوقي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية على ما تم نشره من أخبار عبر وسائل الإعلام عن منعه من السفر لافتًا إلى أنه ليس ذي أهمية بالنسبة له، بحسب قوله.

وقال علي في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": صباح الخير على كل اللى دافع عن أرضك، وكل اللى ساهم فى تحريرك، .. صباح الخير يا بلدنا".

وأضاف: "النهاردة بعض الصحف نشرت خبرًا إنه تم وضع إسمى على قوائم المنع من السفر، وده خبر بالنسبة لى مش مهم، بس بعتذر للأشقاء فى تونس إنى مش هقدر أحضر معاهم المرافعة دفاعًا عن الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى كما وعدتهم الأسبوع الماضى أثناء زيارتى الأخيرة لتونس.

وكل يوم فى حبك تزيد الممنوعات، وكل يوم بحبك أكتر من اللى فات".

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