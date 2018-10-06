» كلمات مؤثرة من "أبو تريكة" عن نصر أكتوبر

06 أكتوبر 2018 - 01:10 م

علق محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق والمحلل الرياضي الحالي، على الذكرى الـ45 لنصر أكتوبر العظيم.

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "45 عامًا مرت على ملحمة الجيش المصري العظيم ضد الكيان الصهيوني المحتل".

وتابع: "نصر أكتوبر ليس مجرد ذكرى للتغني بأمجاد الماضي بل هو رسالة قوية للأجيال الجديدة نحن أمة قادرة على مواجهة الصعاب والتغلب عليها في أحلك الظروف طالما هناك عزيمة وقوة ووحدة الصف".

واختتم تغريدته مهنئًا الشعب المصري بالنصر قائلًا: "كل عام ومصر العظيمة بخير وعزة وسلام".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "تريكة" حيث قال محمد ربيع:" والله يا تريكة أنت شخصية عظيمة جدًا خسارة أنك مش موجود في مصر"

وأضاف أخر:" المشكلة يا صديقي أن الأمة استهوت مواجهة نفسها وبرعت في جلد ذاتها والبحث عن كل أسباب الخلاف!! الله المستعان، دمت عزيزًا"