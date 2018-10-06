توافد ممثلى الاتحادات والأندية لقرعة البطولة العربية

06 أكتوبر 2018 - 12:31 م

توافد ممثلو الاتحادات العربية والأندية المتأهلة لدور الـ16 فى "البطولة العربية" إلى مقر حفل القرعة بالعاصمة السعودية "الرياض".

وتواجد سمير عدلى المدير الإدارى للنادى الأهلي، وأيمن حافظ مدير الكرة بنادى الزمالك فى مقر حفل القرعة.

ونجحت أندية وفاق سطيف الجزائرى والمريخ السودانى والاتحاد السكندرى واتحاد العاصمة الجزائرى والأهلى السعودى المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافى، والإسماعيلى المصرى والوداد المغربى والأهلى المصرى والهلال السعودى والزمالك المصرى والرجاء المغربى ومولودية الجزائر والنجم الساحلى التونسى المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصرى عمرو مرعى والنصر السعودى والوصل الإماراتى والنفط العراقي، فى حجز مقاعدها بدور الـ16 من منافسات البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ 1 خلال الفترة من أكتوبر الجارى وحتى يناير المقبل، علماً بأن منافسات دور الـ16 ستقام بنظام الذهاب والإياب (خروج المغلوب).

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