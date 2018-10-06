» "البرعى" يكشف شيئًا لم يحدث إلا بمجىء نصر أكتوبر

06 أكتوبر 2018 - 12:10 م

كشف المحامي الحقوقي نجاد البرعي عن شىء لم يحققه الجيش المصري منذ انتصار إبراهيم باشا ابن محمد علي في حرب الشام.

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "منذ انتصارات إبراهيم باشا في حروب الشام ضد العثمانيين لم يعرف الجيش المصري نصرا كبيرا إلا في حرب أكتوبر 73.

وتابع: "بصرف النظر عن النتائج السياسية المخيبة للآمال فان الأداء العسكري المذهل للجيش وقادته وجنوده ستظل محلاً لفخر المصريين وقتها والي الأبد".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "البرعي" حيث علق حساب باسم مواطن مصري بقوله: "إبراهيم باشا كان يحارب الدولة العثمانية خدمة لصالح الإنجليز فرق كبير بين جيش إبراهيم باشا الخائن وجيش أكتوبر العظيم"

وأضاف أخر ساخرًا:"هو "إبراهيم باشا" وقادة جيشه كانوا مصريين؟!