» فيديو.. تصريح من فنان يحرج زملاءه على الهواء

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أشاد الفنان عبد الرحيم حسن، بأعمال زميله محمد صبحي قائلا: "صبحي هو الفنان الوحيد الذي يقدم فنًا هادفًا على المسرح فى الوقت الراهن و ما دون ذلك فهو هراء.

 وأضاف حسن فى لقاء له على قناة "إكسترا نيوز" اليوم السبت، أن محمد صبحي فنان مهموم بقضايا وطنه كل ما يقدم من أعمال لخدمة هذا الوطن، وقلما نجد هذه النوعية من الفنانين.

وتابع: "بعد مسرح الستينيات الذي كنا نتباهى بقوته لا يوجد مسرح في مصر سوى مسرح محمد صبحي، لأنه مسرح يحترم المواطن المصري وعقليته ولا يقدم ما هو تافه".

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