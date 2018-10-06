شاهد.. جواب أسرة إلى ابنهم الشهيد

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تن

حرب أكتوبر

احتفل  برنامج "صباح الورد" ، بذكرى انتصار أكتوبر على طريقته الخاصة عارضًا لأول مرة عددًا من جوابات الحب ووصايا الحرب بين أحد شهداء أكتوبر، بعضها مكتوب بخط اليد والأخرى بالآلة الكاتبة.

وكان ضمن الجوابات التي عرضها البرنامج المذاع عبر فضائية " تن"، قصة كانت للشهيد أحمد محمد جعفر المجند بالوحدة 368، ووصلت للجبهة ولكن وقتها كان الشهيد استشهد بالفعل ولم يطلع عليها.

وجاء في الجواب رسالة أرسلتها الأسرة: "أبعث إليك بسلامي من كل أعماق قلبي مع فرحتي لك ولأخوانك المقاتلين، وبإذن الله وحده ستحققون الانتصارات البارعة المبهرة".

شاهد الفيديو..

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