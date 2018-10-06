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غدًا.. محاكمة متهم بقتل شقيقه وابن شقيقته بالجيزة

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محرج

تباشر غدًا الأحد، محكمة جنايات الجيزة، محاكمة المتهم "كمال.ع"، لاتهامه بقتل شقيقه وابن شقيقته بعد حضور المتهم.

ويواجه المتهم تهمة قتل شقيقه "عرفة.ع"، وابن شقيقته "يوسف. ن" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، عاقدًا العزم على قتلهما فأطلق صوبهما عدة أعيرة أحدثت إصابات أودت بحياتهما، مستخدمًا سلاحًا ناريًا "بندقية آلية"، إذ توجه إليهما فى البيت الذى أيقن تواجدهما به.

ووجهت النيابة للمتهم أيضا تهمة الشروع فى قتل كل من "عابدين. ع" والطفلين "شهاب الدين. ع" و"طارق. م" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، كما اتهمته بإحراز سلاح نارى دون ترخيص.

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