  • السبت 06 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:33 م
بحث متقدم
الأهلي

قرعة البطولة العربية تضع الأهلى أمام هذا الفريق

خالد علي

أول تعليق لـ"خالد على" بعد منعه من السفر

صورة الخبر

إحصائية تكشف عودة مصر لصدارة القطن

جمال

جمال مبارك فى احتفالات أكتوبر بـ"النصب التذكارى"

انتصار

أول فيديو لاستقبال قرينة السيسى لميلانيا ترامب

خط بارليف

شاهد.. خط بارليف فى الذكرى الـ45 لحرب أكتوبر

خالد على

منع خالد على من السفر

الرئيس الراحل أنور السادات

مفاجآت تنشر لأول مرة عن حادث المنصة

احتفالية وزارة الداخلية

هتافات للرئيس تهز سجون طرة

إصدار جديد لمشاري راشد بأشعار ولي عهد دبي

إصدار جديد لمشارى راشد بأشعار ولى عهد دبى

شاهد..

الزراعة تكشف حقيقة بيع بحيرة المنزلة لدولة عربية

آخر الأخبار

الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة
الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"الزراعة" تكشف حقيقة بيع بحيرة المنزلة

#

هل باعت مصر بحيرة المنزلة لدولة عربية؟

#

عزاء مصر لتنزانيا في ضحايا العبارة الغارقة

#

حقيقة رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان لـ 25 جنيها

تويتر

رويترز

ترامب

محرج

رد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول بيع بحيرة المنزلة لدولة عربية.

وأكد "عبد الدايم"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" أنها شائعة من المستحيل أن تحدث، محذرّا المواطنين من الشائعات التي تنتشر حول مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "لو في شيء زي كده سيتم الإعلان عنه بمنتهى الشفافية، لا يحدث أي شيء في الخفاء، ويجب على المواطنين بالتروي والتفكير فيما يبث قبل تصديقه".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة،  أن الهدف من هذه الشائعات إثارة البلبلة، وفقد الثقة بين المواطن والقيادة السياسية والمسئولين، لافتًا إلى أنه يوجد عمليات تطوير شاملة لجميع البحيرات حتى تعود إلى إنتاجها كمان كانت.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» منة عرفة: "عاوزة اتجوز"
» مصرع مسجل خطر فى تبادل النار مع الأمن بسوهاج
» كلمات مؤثرة من "أبو تريكة" عن نصر أكتوبر
» جهاز استنشاق جديد لعلاج الصداع
» فيديو.. تصريح من فنان يحرج زملاءه على الهواء
» قرينة السيسى تستقبل نظيرتها الأمريكية بالمطار
» "البرعى" يكشف شيئًا لم يحدث إلا بمجىء نصر أكتوبر
» استقبال المصريين لأبطال أكتوبر بعد الحرب
» الزراعة تكشف حقيقة بيع بحيرة المنزلة لدولة عربية
» شاهد.. احتفال المترو بنصر أكتوبر
» شاهد.. آخر موقف محرج لـ"ترامب"

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:09 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»