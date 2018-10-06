بسبب طلاقها.. انتحار سيدة بالأقراص السامة

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المنيا

ازمة نفسية

انتحار سيدة

طلاق سيدة

أقدمت سيدة على الانتحار بقرية في المنيا إثر تناولها مادة سامية، لمرورها بأزمة نفسية، بعد أن طلقها زوجها الذي كانت تقيم معه بمحافظة أسيوط.

وردت معلومات للواء مجدي عامر، مدير الأمن، يفيد بوصول سيدة تدعي (ح.ع)، 29 عامًا، ربة منزل إلي مستشفى التأمين الصحي جثة هامدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين تناول السيدة لجرعة سم كبيرة لتنهي حياتها، لمرورها بحاله نفسية سيئة بسبب طلاقها من زوجها منذ أسبوعين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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