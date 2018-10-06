حبس عامل بحوزته طن و200 كيلو سمك فاسد

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التموين: ضبط 2 طن "سمك فاسد" و5 آلاف علبة سجاير مهربة
التموين: ضبط 2 طن "سمك فاسد" و5 آلاف علبة سجاير مهربة

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أمرت النيابة العامة بطما التابعة لمحافظة سوهاج، بحبس سائق ضبطه وبحوزته طن و200 كيلو جرام سمك فاسد.

البداية عندما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، من ضبطت عامل بحوزته كمية كبيرة من الأسماك التى يتم تربيتها بمياه الصرف الصحى، وبلغت جملة ما تم ضبط ما يقرب من طن و200 كيلو جرام، بالإضافة إلى ضبط 50 كيلو لحوم و20 كيلو أحشاء غير صالحة للاستخدام نتيجة ذبحها خارج السلخانة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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