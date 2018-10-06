5 لاعبين يرحلون عن الأهلي في الشتاء

محمد الخرو
منح باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي الضوء الأخضر لإدارة النادي للاستغناء أو تسويق 5 لاعبين خلال الفترة المقبلة.
وطلب كارتيرون تدعيم عدد من المراكز سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة، وهى المساك والظهير الأيمن والظهير الأيسر والدفندر والجناح الأيسر والمهاجم الصريح.
والتقي النادي الأهلي في أخر لقاءاته مع وفاق سطيف الجزائري ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي انتهى بفوز النادي الأحمر بهدفين نظيفين.
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