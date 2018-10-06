تفاصيل رفض السادات الذهاب لاستلام «نوبل»

06 أكتوبر 2018 - 11:11 ص

روت «رقية السادات» ابنة الرئيس الراحل «محمد أنور السادات» تفاصيل رفض والدها تسلم جائزة نوبل للسلام مؤكدة أنها كانت مناصفة بينه وبين مناحم بيجن، وكان من المفترض أن يتسلمها والدها.

وتابعت «رقية» المجهود اللى هو عمله لبلده مش قد بيجن، دا معملش حاجة اتهزم فقط، وعشان شعر أنه يستاوى ببيجن مرحش".

وكشفت «رقية» خلال لقائها ببرنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "cbc "، مع الإعلامية منى الشاذلى، عمن تسلم الجائزة بدلاً من والدها قائلة تسلمها بدلاً منه الدكتور سيد مرعى رئيس مجلس الشعب وقتها، لافتة إلى أن "مرعى" حصل على الميدالية وسلمها للسادات فى مصر.

وأشارت ابنة الرئيس الراحل أنور السادات، إلى أن والدها تصدق بالعائد المادى للجائزة لميت أبو الكوم، وتبرع بربع المبلغ للوفاء والأمل، مردفة: "إحنا كأولاده، إدانا فلوس، ولا حاجة، البلد أهم".

وعن ذمته المالية قالت: "معندوش حاجة، بابا مكنش عنده غير مُرتّبه".