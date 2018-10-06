  • السبت 06 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:35 م
بحث متقدم
تركي

تركي آل الشيخ يعلن تحمله «دية» ضحايا مذبحة بورسعيد

الأهلي

قرعة البطولة العربية تضع الأهلى أمام هذا الفريق

خالد علي

أول تعليق لـ"خالد على" بعد منعه من السفر

صورة الخبر

إحصائية تكشف عودة مصر لصدارة القطن

جمال

جمال مبارك فى احتفالات أكتوبر بـ"النصب التذكارى"

انتصار

أول فيديو لاستقبال قرينة السيسى لميلانيا ترامب

خط بارليف

شاهد.. خط بارليف فى الذكرى الـ45 لحرب أكتوبر

خالد على

منع خالد على من السفر

الرئيس الراحل أنور السادات

مفاجآت تنشر لأول مرة عن حادث المنصة

احتفالية وزارة الداخلية

هتافات للرئيس تهز سجون طرة

تكشفها ابنته..

تفاصيل رفض السادات الذهاب لاستلام «نوبل»

آخر الأخبار

أرشفية
أرشفية

منار شديد

أخبار متعلقة
#

معلومات عن زوجة السادات الأولى وسبب الانفصال

#

بالفيديو.. سر يُنشر لأول مرة عن "السادات"

#

بالفيديو: كواليس وتفاصيل جديدة بحادث "المنصة"

#

منح الأيزيدية ناديا جائزة نوبل للسلام

روت «رقية السادات» ابنة الرئيس الراحل «محمد أنور السادات» تفاصيل رفض والدها تسلم جائزة نوبل للسلام مؤكدة أنها كانت مناصفة بينه وبين مناحم بيجن، وكان من المفترض أن يتسلمها والدها.

وتابعت «رقية» المجهود اللى هو عمله لبلده مش قد بيجن، دا معملش حاجة اتهزم فقط، وعشان شعر أنه يستاوى ببيجن مرحش".

وكشفت «رقية» خلال لقائها ببرنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "cbc "، مع الإعلامية منى الشاذلى، عمن تسلم الجائزة بدلاً من والدها قائلة  تسلمها  بدلاً منه الدكتور سيد مرعى رئيس مجلس الشعب وقتها، لافتة إلى أن "مرعى" حصل على الميدالية وسلمها للسادات فى مصر.

وأشارت ابنة الرئيس الراحل أنور السادات، إلى أن والدها تصدق بالعائد المادى للجائزة لميت أبو الكوم، وتبرع بربع المبلغ للوفاء والأمل، مردفة: "إحنا كأولاده، إدانا فلوس، ولا حاجة، البلد أهم".

وعن ذمته المالية قالت: "معندوش حاجة، بابا مكنش عنده غير مُرتّبه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» منة عرفة: "عاوزة اتجوز"
» مصرع مسجل خطر فى تبادل النار مع الأمن بسوهاج
» كلمات مؤثرة من "أبو تريكة" عن نصر أكتوبر
» جهاز استنشاق جديد لعلاج الصداع
» فيديو.. تصريح من فنان يحرج زملاءه على الهواء
» قرينة السيسى تستقبل نظيرتها الأمريكية بالمطار
» "البرعى" يكشف شيئًا لم يحدث إلا بمجىء نصر أكتوبر
» استقبال المصريين لأبطال أكتوبر بعد الحرب
» الزراعة تكشف حقيقة بيع بحيرة المنزلة لدولة عربية
» شاهد.. احتفال المترو بنصر أكتوبر
» شاهد.. آخر موقف محرج لـ"ترامب"

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:09 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»