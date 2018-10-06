شاهد.. منتخب الفراعنة العسكرى بالميرى

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احتفل اللاعب أسامة حسني نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق باحتفال الشعب المصري بالذكرى الـ45 على انتصار حرب أكتوبر المجيدة بنشر صورة تجمعه بلاعبي المنتخب العسكري يرتدون فيها الزي العسكري خلال مشاركتهم في بطولة العالم العسكرية بألمانيا 2005.

وكان من أبرز نجوم المنتخب الوطني العسكري في هذه النسخة هو أسامة حسني وسيد معوض وعبد الستار صبري ويوسف حمدي وسمير صبري وعدد من نجوم المنتخب الوطني العسكري.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري العسكري حقق لقب البطولة عام 2005 والتي أقيمت بمدينة واريندورف الألمانية، بعدما فاز المنتخب المصري علي نظيره الجزائري بهدف نظيف.

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