رئيس نادى سمنود: سنهزم الزمالك كما فعل بني عبيد بالكأس

06 أكتوبر 2018 - 10:49 ص

أكد أحمد الإمام، رئيس نادى منية سمنود، أنه سيفوز على النادى الزمالك فى دور الـ32 لكأس مصر.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه سيكرر ما فعله بني عبيد بالفوز على الزمالك في كأس مصر والإطاحة به من دور الـ32.

ويواجه الزمالك فريق منية سمنود الخميس المقبل بإستاد بتروسبورت فى دور الـ32 لكأس مصر.=

وكان بنى عبيد قد فاز على الزمالك بهدف نظيف على استاد المنصورة، فى كبرى مفاجآت دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2008 وأحرز هدف المباراة السيد المندوه فى الدقيقة 80 من عمر المباراة.