خبراء المفرقعات يمشطون موقع انفجار دانة

06 أكتوبر 2018 - 10:47 ص

يمشط خبراء المفرقعات منطقة انفجار دانة مدفع بكفر غطاطى في الهرم.

وفرضت قوات الأمن كردونًا لفحص بقايا انفجار الجسم الغامض، وتوسيع نطاق التمشيط نظرا لطبيعة المنطقة الواسعة بمنطقة المنصورية.

وذكر شهود عيان أن الانفجار كان عاليًا وهز المساكن المحيطة به مع تحطم زجاج بعض السيارات".

وأوضح مصدر أمني أنه أثناء قيام بعض تجار الخردة بالبحث عن معادن عثروا على دانة مدفع، فقاموا بإشعالها لاستكشافه فانفجرت محدثة إصابة "محمد ى.أ " 22 سنة سائق، مقيم دائرة القسم، ببتر بالذراع اليمنى، و"محمد ح.م"، 49 سنة - خفير خاص، بقطعة أرض تستخدم كجراج لسيارات النقل بذات المنطقة، مقيم كفر غطاطى بحروق بالجبهة والرأس من الجهة اليسرى.