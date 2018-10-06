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القطة الخضراء "امرأة خادعة"

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شاهد.. "أتعس" قطة علي الإنترنت
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عبد الحي العسكري

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قطة

خضراء

خادعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت قطة خضراء بجوارى، وقطة بيضاء وكأنها تقبل شخصًا ما. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، القطط الأليفة قد تدل أحيانًا على الصدق والأنس والألفة والفصاحة، وربما دلت القطة الخضراء على المرأة الخادعة أو المعجبة بنفسها، أو الإنسان اللطيف في معاملته.

والقطة البيضاء تدل على المآزق الذي يبدو أولاً أنه غير مُضر ولكنه في الحقيقة يسبب الحزن وفقدان المال. واذا رأت الفتاة أنها تحمل قطة فلتحذر حتى لا تقع في عمل غير أخلاقي.

ولكن القطط عامة تدل أيضًا على اللص والسرقة والتصنت والهمز واللمز والجفاء.

وأحيانًا تدل القطط على الجفاء والشدة مع الأولاد أو بين الزوجة وزوجها. وتقبيل القطة فإن كانت قبلت رجلاً فليحذر من خداع آخرين له.

وإن كانت قبلت امرأة فكثيرًا ما يحدث ذلك من الجن فعليها بالصلاة فى أوقاتها والأذكار وأذكار النوم وقراءة وسماع سورة البقرة والرقية الشرعية.

ولتحذر أيضًا من خداع آخرين لها. ومن هاجمته قطة فسوف يشوه الأعداء سمعته بأي طريقة.

ومن تصارع مع قط وخدشه القط فسوف يمرض بمرض طويل ثم يشفى منه، أو يصاب بحزن وغم شديد ثم يزول عنه، ومن استطاع إبعادها عنه فسوف تحل مشاكله العظيمة و يتعافى من مرضه. و سماع مواء القطة أو صراخها فسوف يقوم صديق مزيف بعمل ما في وسعه لإيذائه. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.
****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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