  • السبت 06 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:36 م
بحث متقدم
تركي

تركي آل الشيخ يعلن تحمله «دية» ضحايا مذبحة بورسعيد

الأهلي

قرعة البطولة العربية تضع الأهلى أمام هذا الفريق

خالد علي

أول تعليق لـ"خالد على" بعد منعه من السفر

صورة الخبر

إحصائية تكشف عودة مصر لصدارة القطن

جمال

جمال مبارك فى احتفالات أكتوبر بـ"النصب التذكارى"

انتصار

أول فيديو لاستقبال قرينة السيسى لميلانيا ترامب

خط بارليف

شاهد.. خط بارليف فى الذكرى الـ45 لحرب أكتوبر

خالد على

منع خالد على من السفر

الرئيس الراحل أنور السادات

مفاجآت تنشر لأول مرة عن حادث المنصة

احتفالية وزارة الداخلية

هتافات للرئيس تهز سجون طرة

بالتزامن مع نصر أكتوبر

وهدان: إرادة المصريين لا يمكن كسرها مهما كانت المؤامرات

الحياة السياسية

وكيل مجلس النواب
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ترامب: نتطلع لعلاقة جيدة مع إيران بشرط

#

أردوغان: لا يمكننا القبول بهذا الأمر الخطير

#

الأنبا بولا:« ثورة 30 يونيو كان وراءها عمل إلهي»

#

بالفيديو.. أزهري: هؤلاء الثلاثة لا يُستجاب دعاؤهم

أكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن نصر أكتوبر  المجيد كان علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية، استطاع فيها جنود وأبطال القوات المسلحة المصرية تسطير ملحمة كبرى وكسر أسطورة العدو الذي لا يقهر  على تراب سيناء وتحطيم خط بارليف، مؤكدًا أن نصر أكتوبر رسالة بأن إرادة المصريين لا يمكن كسرها مهما كانت المؤامرات.

وأشار "وكيل مجلس النواب"، في بيان له اليوم إلى أن نصر أكتوبر كان اختبارًا تاريخيًا حاسمًا لقدرة الشعب المصري على أن يحول حلم النصر  إلى حقيقة وإعادة ميزان القوة في الشرق الـوسط إلى طبيعتها، مؤكدًا أن الشعب المصري بمختلف فئاته كان البطل الأول فيها وفى تحقيق هذا النصر، حتى أن تلك الحرب المجيدة يطلق عليها حرب الشعب المصري كله، حيث لا توجد أسرة مصرية لم تقدم شهيدا أو مصابا أو مقاتلا فى تلك الحرب.

وتابع أن احتفال هذا العام يتزامن مع خوض أبطالنا معركة جديدة في أرض  الأبطال أرض سيناء لدحر الإرهاب فى سيناء، وتجهز  مشروعات التنمية كأحد المشروعات القومية التى تتبناها الدولة عقب ثورة 30 يونيو، حيث تحظى التنمية فى سيناء الأهمية والأولوية

في سياق متصل هنأ وهدان الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية والفريق محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقيادات القوات المسلحة والشعب المصري العظيم  بمناسبة الذكرى الـ45  لانتصار مصر  حرب السادس من أكتوبر عام 1973.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» منة عرفة: "عاوزة اتجوز"
» مصرع مسجل خطر فى تبادل النار مع الأمن بسوهاج
» كلمات مؤثرة من "أبو تريكة" عن نصر أكتوبر
» جهاز استنشاق جديد لعلاج الصداع
» فيديو.. تصريح من فنان يحرج زملاءه على الهواء
» قرينة السيسى تستقبل نظيرتها الأمريكية بالمطار
» "البرعى" يكشف شيئًا لم يحدث إلا بمجىء نصر أكتوبر
» استقبال المصريين لأبطال أكتوبر بعد الحرب
» الزراعة تكشف حقيقة بيع بحيرة المنزلة لدولة عربية
» شاهد.. احتفال المترو بنصر أكتوبر
» شاهد.. آخر موقف محرج لـ"ترامب"

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:09 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»