» 4 طائرات عسكرية للسيطرة على حريق النخيل

06 أكتوبر 2018 - 10:11 ص

أقلعت 4 طائرات عسكرية للسيطرة على حريق الراشدة بالوادي الجديد، والذي نشب منذ 10 ساعات، بعدما ارتفعت ألسنة اللهب وتفحمت مزارع النخيل وامتداد النيران للمنازل بالقرية.

وأصيب نحو 32 شخصًا في الحريق وامتدت ألسنة اللهب من قرية الراشدة لقرية العوينة المجاورة لها.

وتواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وفرض كردون أمني بمحيط المنازل وإقامة عازل ما بين القرية والمزارع لحماية الأهالي من ألسنة اللهب التي تصاعدت نتيجة شدة الرياح، والتهمت أكثر من 60 فدانًا.

واندلع حريق هائل أمس الجمعة، في 3 عزب بقرية الراشدة بمركز الداخلة أسفر عن احتراق مساحات هائلة من الزراعات واقتراب الحريق من المنازل ما أضطر الأهالي لترك منازلهم.