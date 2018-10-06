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«محمد» تعرض لحادث مؤلم أفقده قدمه.. فأصبح بطلا للجري

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روي «محمد كيلاني» أحد أبطال ماراثون «كايرو رانرز» للجري لذوى الاحتياجات الخاصة، تفاصيل تعرضه للحادث المؤلم  الذي خلف عنه فقدان قدمه قائلا: "لحظة الحادث كانت من أصعب وأشد اللحظات التي مرت عليا أنا وأسرتي، ولكن لم أستسلم لها، وقررت أن اتحدي إعاقتي، مقتدياً بحكمة قرأتها وهي: «الإرادة تصنع المستحيل».

وأكمل  «كيلاني» خلال لقائه الخاص ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر قناة «DMC » قائلا:«والدي في الفترة دي كان وصل لحالة نفسية صعبة جدا، لدرجة أنه امتنع عن الأكل والشرب».

ويتابع أن كل تلك اللحظات الصعبة التي مرت به وبأهله، شجعته كي يتحدى إصابته، وقرر يكون سبب فرحة أسرته بدلا من من أن يكون سببا لحزنهم بسبب إعاقته، مشيراً إلى أنه بدأ ان يتعامل في حياته الطبيعية، ويخرج مع زملائه، ويذهب إلى جامعته لإستكمال درساته بعد 6 أشهر فقط من تركيبه للساق الصناعية.

وأوضح «كيلاني» أنه يسكن بإحدى مدن المنوفية، ويدرس بجامعة القاهرة، وعمل على البقاء في القاهرة طوال الفترة الدراسية حتي لا يجهد قدمه ويستطيع أن يتدرب على رياضته التي يحبها.

واستطرد بطل مارثون «كايرو رانرز»: «والدي لما لقاني بنزل وبروح كل مكان، وبتنقل لوحدي، وبركب مواصلات وبروح كليتي، ارتاح نفسيا شوية، وخرج من الحالة اللي هو فيها» حسب قوله.

 واستكمل «البطل» قائلاً: «حينما أدركت الحادث لم أقل أنها نهاية الدنيا، بل عاندت وتحملت كل الألام وكل الصعاب، ولم أنظر تحت قدمي تماما، وقررت أن أنظر أمامي ولسمتقبلي، وكافحت حتي أعتمد على نفسي بدون مساعدة من أي أنسان.

واختتم «محمد كيلاني» بطل «كايرو رانرز» حديثه قائلاً: «بعدما تم تخرجي من الكلية، عانيت كثير من البحث عن العمل، وكنت اواجه رفض الكثير بسبب إصابتي، وعملت في الكثير من الوظائف التي تبعد كل البعد عن تخصصي الذي درسته طوال أربعة أعوام في بكالريوس نظم ومعلومات تخصص «It »، مشيرًا إلى أنه في في خلال شهر أكتوبرالجاري، سوف يلتحق بالعمل في إحدى الشركات العالمية للعمل في تخصصه.

يذكر أن البطل قد شارك فى ماراثون الجونة الدولي، وحصل على مركز 188 من إجمالي 240 رياضيًا، ويعمل كمتطوع فى مؤسسة حلم لذوى الإعاقة.



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