الخطة الأولى لحرب أكتوبر كانت فى عهد عبد الناصر

06 أكتوبر 2018 - 10:04 ص

أكد اللواء الدكتور سمير فرج رئيس الشئون المعنوية الأسبق، أن الخطة الأولى للحرب كانت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأطلق عليها المآذن العالية ثم تعدلت إلى جرانيت، ثم جرانيت 1 و جرانيت 2 ثم جرانيت المعدلة التى تم خوض حرب أكتوبر بها.

وأضاف "فرج" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامج "نظرة"، على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أبلغ جميع المتواجدين فى غرفة عمليات القوات المسلحة أنه حصل على فتوى من مفتى الجمهورية بإفطار الجنود في شهر رمضان لأننا في حالة حرب.

وتابع أنه تواجد في الغرفة الرئيسية للقوات المسلحة منذ يوم 3 أكتوبر، وتم عمل مشروع تدريبي للتأكيد من جميع الإجراءات الخاصة بالعمليات العسكرية.









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