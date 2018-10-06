فندى: اختطاف "خاشقجى" جدد الأحزان عن "رضا هلال"

06 أكتوبر 2018 - 09:57 ص

أكد مأمون فندي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون بأمريكا، أن ما حدث للصحفي والإعلامي جمال خاشقجي يشبه لما حدث مع الصحفي المصري رضا هلال.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر":"اختفاء الصحفيين كارثة على ذويهم، فحالة اختفاء الصحفي المصري رضا هلال مثلاً ورغم تغيير النظام المتهم بالضلوع في إخفائه ورغم 3 ثورات 2 في مصر وثالثة في ليبيا التي كانت متهمة، رغم كل هذا وحتى الآن لم نعرف أين اختفى رضا هلال".

واختتم تغريدته بقوله: "أتمنى أن تكون قصة خاشقجي ليست كذلك وتنتهى نهاية سعيدة".

كان الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، قد اختفي في اسطنبول بتركيا، بعدما شوهد وهو يدخل مقر السفارة السعودية، دون أن يعرف أحد مكانة حتى الآن.

جدير بالذكر أن الصحفي رضا هلال والذي عمل بجريدة الأهرام والمختفي منذ 2003، قد اختفي في ظروف غامضة في أغسطس عام 2003، قبل أن تعلن جماعة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن اغتياله بعدها بعامين، إلا أن ذلك لم يتأكد، في الوقت الذي ذكر فيه أخيه عام 2009 أنه ما زال على قيد الحياة بأحد السجون بالإسكندرية.