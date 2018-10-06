شاهد.. كلمات مؤلمة يرويها أحد أبطال حرب أكتوبر

06 أكتوبر 2018 - 09:55 ص

أكد اللواء طيار أمين راضي، أحد أبطال القوات الجوية في نصر أكتوبر، أن هناك بطولات كثيرة كانت بداخل حرب أكتوبر، مطالبًا الكتاب البحث عن هؤلاء الأبطال لتوثيق بطولاتهم.

ونوه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "ال تي سي"، بأنه كان هناك توقعات أن يخسروا 50% من طائراتهم خلال الحرب، حيث كان تقلع 40 طائرة في وقت واحد، معقبًا: "الـ40 طائرة اللي خرجوا من أنشاص رجعوا 40 طائرة".

ووجه اللواء طيار أمين راضي، التحية إلى رجال حرب أكتوبر، قائلا: هناك من قدموا روحهم فداءً لبلدهم،"تحملوا ما لا يتحمله بشر، موجهًا رسالة إلى المصريين: "حبوا بلدكم".