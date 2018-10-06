التفاصيل الكاملة لـ"مجزرة السلام"

06 أكتوبر 2018 - 09:53 ص

شهدت منطقة السلام أمس، مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية والبيضاء، أسفرت عن مقتل سائقي توك توك وإصابة 3 أشخاص آخرين للاختلاف على أولوية تحميل الركاب بموقف بيرتى بدائرة القسم.

وفى التفاصيل، وردت معلومات للمقدم محمد دويدار رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول من شرطة النجدة يفيد بإطلاق نار كثيف وسقوط قتلى وجرحى في منطقة النزهة الجديدة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن المركزى ورجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين نشوب مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء وأسفرت عن مقتل سائقى توك توك وإصابة 3 أشخاص آخرين.

ودلت التحريات الأولى أن سبب المشاجرة جاء للخلاف بين سائقي توك توك على تحميل راكب، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم البعض واستعان كل منهم بأصدقائه وأقاربة ونشبت مشاجرة عنيفة بين الطرفين وأشتبك معهم أهالى المنطقة.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل سائقين وإصابة 3 آخرين، ونجحت قوات الأمن في السيطرة على المشاجرة وجار ملاحقة المتهمين للقبض عليهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.