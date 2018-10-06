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إصابة عاملين فى انفجار دانة بالهرم

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مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر انفجار دانة حرب بوادى النطرون
مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر انفجار دانة حرب بوادى النطرون

أحمد الشربينى

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أصيب عاملان في انفجار دانة من مخلفات الحروب في الهرم، وتم نقلهما لمستشفى الهرم تحت حراسة أمنية.

وردت معلومات لقسم شرطة الأهرام تفيد بسماع دوى انفجار بمنطقة ترعة المنصورية بناحية كفر غطاطى دائرة القسم، انتقل على أثره ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ.

وبالفحص تبين إصابة محمد ى. 22 سنة سائق، مقيم دائرة القسم "ببتر بالذراع اليمنى ومحمد.ح.م "خفير خاص بقطعة أرض تستخدم كجراج لسيارات النقل بذات المنطقة، مقيم كفر غطاطى " بحروق بالجبهة والرأس من الجهة اليسرى.

وبسؤال الثانى قرر أنه أثناء تواجده صحبة الأول بمكان البلاغ، حضر أحد أصدقائهما ويدعى "عمرو ص.م" سائق ومقيم بكرداسة، وبحوزته جسم معدنى يشبه دانة مدفع صغيرة، فقاموا بجمع بعض الهيش وإشعاله ووضع الجسم به لاستكشافه فحدث الانفجار، وأدى إلى إصابة (المذكورين) وتم نقلهما لمستشفى الهرم تحت حراسة أمنية.

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