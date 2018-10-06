سلطان: صحفى متدرب أبلغ "خاشقجى" هذا التهديد

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تهديد

جمال سلطان

خاشقجي

صحفي متدري

التوقف عن الكتابة

قال الكاتب الصحفي جمال سلطان رئيس تحرير "المصريون"  إنه قابل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي للمرة الأولى قبل حوالي عشرين عامًا، حيث كان يعمل مديرًا لمكتب صحيفة الحياة اللندنية في جدة.

وأضاف في مقال له بعنوان "موعد معلق مع صديقي المُختطف جمال خاشقجي" أنه ظل يعيش حالة من التصالح مع "الدولة"وحساباتها، كان يعتبر نفسه جزءًا من الدولة ومن النظام العام فيها، وكان موطن ثقة واحترام الأمير تركي الفيصل الذي تولى رئاسة الاستخبارات السعودية في بعض الفترات.

وتابع في حديثه: وعندما عمل "الفيصل" سفيرًا للمملكة في بريطانيا اصطحب معه "خاشقجي" مستشارًا إعلاميًا، ولما انتقل إلى واشنطن اصطحبه أيضًا، وعمل جمال معه بالفعل كمستشار إعلامي خلال تلك الفترة، لكنه ظل عاشقاً للكتابة، ويراها رسالته ومهنته وحياته نفسها.

وأشار سلطان إلى أنه بحاسته السياسية المتمرسة، وخبرته في مؤشرات "المناخ" السياسي في المملكة، استشعر القلق من توجهات سياسية جديدة بعد تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، وشعر بأن خطابه غير مقبول فيها، خاصة بعد أن فُرض عليه الصمت الصحفي لأشهر طويلة.

وأكد أنه حدثني بأسى شديد أن صحفيًا صغيرًا كان يتدرب عنده هو الذي أمره بالصمت وهدده بالعقاب إذا لم يمتثل، ووصل الأمر إلى إجباره على التوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أن خاشقجي كان له حنين خاص إلى المدينة المنورة، حيث كانت عينه تلمع بشوق وبهجة عندما يذكرها أو يذكّره أحد بها.

وأوضح سلطان أنني ظللت على تواصل معه طوال الأعوام الأخيرة، عبر الهاتف أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أغلبها فيما يتعلق بالشأن الصحفي وتطورات الربيع العربي،، حيث قابلته قبل أسابيع وحدثني كثيراً عن مشروع قطار الحرمين الشريفين، كان سعيدًا به للغاية، وقال إن هذا المشروع يعني أنه يمكنه أن يسافر ليصلي الجمعة في الحرم النبوي ويعود في اليوم نفسه إلى جدة.

 

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