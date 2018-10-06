معلومات عن زوجة السادات الأولى وسبب الانفصال

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روت رقية السادات، ابنة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، تفاصيل انفصال والدها عن زوجته الأولى، قائلة: "مش كل ست ممكن تفهم كفاح أو نضال الزوج".

وأضافت "السادات" خلال حوارها مع برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية "سي بي سي"  قائلة: "أمي لحد وقت معين لاقت نفسها تعبت خصوصًا بعدما اعتقل السادات، والخلافات وصلت بينهما لدرجة أنه طلب منها إنها مش تروحله المعتقل وبعدها اتفقا على الطلاق".

وشددت على أن الراحل أنور السادات ظل بجوار والدتها حتى وفاتها، قائلة: "السادات طول عمره راجل وفضل جنبنا ولم يفارقنا لحظة واحدة وكان يصرف علينا وعلى أخواتي حتى توفى، معقبة: "أبويا قال لأهلي أمي "إقبال" مسئولة مني وهصرف عليها".

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