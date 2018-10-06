تعرف على حالة طقس اليوم

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هيئة الارصاد

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم السبت 6 أكتوبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، و تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا،والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 23 32  

 

 

الإسكندرية 23 29 

 

 

بلطيم 23 29          

 

 

مطروح 25 28      

 

 

السلوم 23 27        

 

 

سيوة 21 34          

 

 

بورسعيد 24 30    

 

 

دمياط 24 29         

 

 

العريش 20 30      

 

 

رفح 20 29            

 

 

الإسماعيلية 20 33

 

 

السويس 21 32      

 

 

رأس سدر 25 31   

 

 

نخل 15 30           

 

 

نويبع 25 33         

 

 

طابا 20 31            

 

 

كاترين 19 29       

 

 

الطور 24 32        

 

 

شرم الشيخ 27 34 

 

 

الغردقة 25 34       

 

 

مرسى علم 27 35 

 

 

الفيوم 24 34         

 

 

بنى سويف 24 34 

 

 

المنيا 22 34          

 

 

أسيوط 22 35        

 

 

سوهاج 24 37       

 

 

قنا 24 38              

 

 

الأقصر 24 39      

 

 

أسوان 27 40        

 

 

أبوسمبل 26 39     

 

 

الوادى الجديد 26 38             

 

 

شلاتين 27 36       

 

 

ابو رماد 28 34     

 

 

راس حدربة 28 33

 

 

حلايب 29 33       


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