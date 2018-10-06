بالفيديو.. سر يُنشر لأول مرة عن "السادات"

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رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات

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كشفت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن الاسم المستعار لوالدها أثناء هروبه من السجن قائلة إن والدها أثناء هروبه من السجن كانوا مقيمين في منطقة روض الفرج، وأنه  كان يعمل في المقاولات في هذه الفترة وكان متخفيًا باسم محمد نور الدين.

وأضافت "السادات" خلال حوارها مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، أنها أكثر أبناء السادات ارتباطًا عاطفيًا به، معقبة: "بالرغم من المسئوليات والانشغال اللى كان فيه، بس كان يعطيني قدرًا من الحب والحنان".

وتابعت رقية السادات، بأنها كانت ولا تزال تعتبر والدها "بطل أسطوري" موضحة أن لديه قيما ومبادئ غرسها في أبنائه.

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