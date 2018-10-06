محمود حميدة يكشف مفاجأة عن إصابة الفيشاوي بالسرطان

أحمد عادل شعبان
كشف الفنان محمود حميدة مفاجأة كبيرة عن إصابة زميله الفنان فاروق الفيشاوي بمرض السرطان ، مؤكدًا أنه علم بإصابة الفيشاوي بالسرطان قبل أن يعلم هو نفسه .
وأضاف خلال مهرجان الإسكندرية : "الفنان كمال أبو رية اتصل بي ووجدته يبكي ، فأدركت أن هناك كارثة ، بعدها أخبرني أن الفيشاوي مريض بالسرطان ".
وتابع: "أبو رية أبلغني أنه كان مع الفيشاوي لحظة تلقيه الخبر ، وأنه تلقى الأمر بكل شجاعة وقال إن (السرطان دة مجرد صداع بالنسبالي) ، وأن موقف الفشاوي القوي لحظة تلقيه الخبر هو ما جعله يتصل بي".
ظهر11:48 ص
فجر
04:34
شروق
05:56
ظهر
11:48
عصر
15:09
مغرب
17:39
عشاء
19:09