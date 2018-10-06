يوسف زيدان يروي أغرب موقف حدث له مع محمد حسان

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محمد حسان

المقدم

روى الدكتور يوسف زيدان - الكاتب والروائي - أغرب موقف حدث بينه وبين الداعية السلفي محمد حسان قبل سنوات .

وقال "زيدان" خلال لقاء مع برنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي "محمد الباز": "أنا لم أكن أعرف الشيخ محمد حسان ، وذات يوم كنت في ساقية الصاوي أناقش بعض الأمور وسمعت عن شيخ يتكلم حق أي شخص يجد آثار أسفل منزله في الحصول على قيمتها ذهبًا .. وقتها انفعلت جدًا وقلت كلمة لا تصح .. قلت إنه (لحيته بشعة) ".

وأضاف: "بعد ذلك نشرت ساقية الصاوي الفيديو .. ووجدت شخصًا يقول من أنت لتهاجم الشيخ محمد حسان الذي لم يأتِ مثله منذ أيام الرسول ؟ .. رددت عليه وقلت له : "يا أخي لا تبالغ " .

وتابع: "في اليوم التالي وجدت هجومًا شرسًا من السلفيين ، وكان تلميذي وقتها الدكتور محمد يسري سلامة - رحمه الله - فلما رآني قال ليه : (يا دكتور مالك ومال محمد حسان؟  .. هذا الرجل له مكانة كبيرة لدرجة أن فرح نجله ونجلة شيخ آخر حضره 11 ألفا من المعازيم .. وأحيانا يسافر في طائرة خاصة) .. فقلت له : (مظنش يا محمد متبالغش) ".

وأضاف: "بعدها تصرف الشيخ محمد حسان بحكمة وأطلق تصريحًا قال فيه إنه نُقل عنه رأي غير سليم في مسألة الآثار ولم يتعرض لي بخير أو بشر .. فأنا قلت في الندوة التالية (الشيخ الذي أسأت للحيته لم يكن يصح أن أتكلم عنه بهذه الطريقة ونحن تهمنا الفكرة لا الأشخاص)".

واستدرك: "هناك شخص من السلفيين أحترمه جدًا وأعرفه وهو الدكتور محمد إسماعيل المقدم لكنه يعمل في العلم فقط .. أما محمد حسان فرأيته بعد الثورة يعمل في السياسة وهذا لم يعجبني ".

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