» "الزراعة" تكشف حقيقة بيع بحيرة المنزلة

كشف الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، حقيقة الشائعة التي انتشرت حول بيع بحيرة المنزلة لدولة عربية، نافيا الأمر جملة وتفصيلا.



وقال "عبد الدايم"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، أنها شائعة من المستحيل أن تحدث، محذرّا المواطنين من الشائعات التي تنتشر حول مواقع التواصل الاجتماعي، متابعًا: "لو في شيء زي كده سيتم الإعلان عنه بمنتهى الشفافية، لا يحدث أي شيء في الخفاء، ويجب على المواطنين بالتروي والتفكير فيما يبث قبل تصديقه".

