» الرياح تنقل حريق الراشدة إلى قرية العوينة في الوادي الجديد

تسببت سرعة الرياح في الوادي الجديد في انتقال ألسنة اللهب الناجمة عن حريق قرية الراشدة بمركز الداخلة إلى قرى العوينة التابعة لمركز الداخلة والتي تبعد 2 كم من الراشدة، ما تسبب في اندلاع حريق في زراعات النخيل بالعوينة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الحريق الهائل الذى اندلع منذ 6 ساعات بقرى الراشدة التابعة لنفس المركز والذي التهم حتى الآن مساحة 60 فدانا وألحق خسائر فادحة وتسبب في إصابة 18 شخصا حتى الآن.
ومن جانبه قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، رفع حالة الطوارئ القصوى والتنسيق بين الجهات التنفيذية للسيطرة على الحرائق.